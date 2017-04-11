Підозрюваний у скоєнні теракту в Стокгольмі визнав провину

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Під час слухань в окружному суді Стокгольма 39 - річний Рахмат Акілов, підозрюваний у скоєнні теракту в шведській столиці, зізнався в скоєнні акту. Про це повідомляє AFP з посиланням на адвоката Акілова.

Підозрюваний також попросив адвоката відмовитися від його захисту, зазначивши, що "хоче, щоб його захищав неодмінно мусульманин-суніт". Однак Акілову було відмовлено в цьому.

Нагадаємо, 7 квітня вантажний автомобіль протаранив натовп в центрі столиці Швеції, після чого в'їхав в стіну універмагу. В результаті теракту загинули чотири людини, троє з яких померли на місці, 15 людей отримали поранення.