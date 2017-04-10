Росіянка, яка викинула тіло своєї дочки у валізі в море, затримана в аеропорту в Італії

Італійські правоохоронці затримали для допиту росіянку Гульнару Л., яка в березні 2016 року позбулася тіла померлої дочки, викинувши його у валізі в море. Поліція встановлює, чи міг у жінки бути співучасник, який допоміг їй приховати тіло 27-річної Катерини.

Історія почалася 25 березня на узбережжі Адріатичного моря в італійському Ріміні. Рибалки виявили валізу з тілом 27-річної дівчини. Її особа була встановлена, 27-річна Катерина Л. померла від виснаження. У Ріміні вона проживала кілька років разом з матір'ю, яка працювала в Італії доглядальницею. Катерину Л. неодноразово госпіталізували: вона хворіла на анорексію.

Потім виявилося, що тіло дівчини в море викинула сама мати. Нібито дівчина померла, а мати близько тижня просиділа в квартирі з її тілом, а потім зважилася на такий страшний крок. Потім вона поїхала в рідну Уфу.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на допиті Гульнара Л. пояснила свої дії так: "Я хотіла взяти мою дочку зі мною в Росію, але потім я подумала, що аеропорт би перевірив валізу, тому я кинула його в море".