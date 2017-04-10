В аеропорту Куала-Лумпура вилучили 18 контрабандних рогів носорога

51 кг рогів знаходилися у посилці з написом “Витвори мистецтва”, яку доставили “Катарськими авіалініями” з Мозамбіка через Катар.

Торгівля рогами носорога заборонена, однак вони користуються попитом у традиційній медицині деяких азійських країн.

Між тим, носороги знаходяться під загрозою зникнення. За даними International Rhino Foundation, цих тварин залишилося у світі 29 тисяч.

У дикій природі носороги живуть в Африці та південно-східній Азії.