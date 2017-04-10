У справі про підготовку вибуху в Осло поліція Норвегії затримала 17-річного росіянина

У Норвегії поліція затримала 17-річного росіянина, якого підозрюють у розміщенні "простого саморобного вибухового пристрою з обмеженою здатністю ураження" поблизу центру Осло. Про це повідомили в неділю, 9 квітня, норвезькі правоохоронці, передає агентство dpa. Затриманого також підозрюють у зберіганні вибухових речовин.

Наразі, однак, невідомо, чи підозрюваний мав на меті "скоїти терористичний акт", зазначили в поліції. Так само поки не встановлено, чи діяв росіянин сам або зі спільниками, додали представники норвезьких правоохоронних органів. Повідомляється, що затриманий перебував у Норвегії як прохач притулку. Російські дипломатичні відомства поки що не підтвердили інформацію про арешт росіянина у Норвегії.

Напередодні поблизу центральної станції метро Осло було виявлено вибуховий пристрій. Поліції вдалося безпечно його ліквідувати під час контрольованого підриву. Внаслідок виявлення та знешкодження пристрою довелося евакуювати відвідувачів нічних клубів і ресторанів, розташованих поблизу.

Адвокат затриманого в Осло 17-річного росіянина назвала його дії хлоп'ячої витівкою. Про це повідомляє шведський телеканал NRK. За словами адвоката, юнак заперечує будь-який зв'язок з терористичними угрупованнями і не симпатизує їм.