У Стокгольмі заарештували чоловіка, який зізнався у скоєнні нападу на вантажівці

Поліція повідомила, що особу водія встановлено.Про це інформує місцева газета Aftonbladet.

Свідки кажуть, що водій їхав зиґзаґами, намагаючись завдати ушкоджень якомога більшій кількості людей.Після того, як машина врізалася у будинок, водій утік з місця події.

Унаслідок нападу 4 людини загинули, ще 15 поранені.

За даними слідства, вантажівку було викрадено на тій же вулиці, де стався напад. Законний водій автомобіля саме виконував доставку.

Підозрюваного у скоєнні нападу затримали за кілька годин на півночі Стокгольма.

За повідомленням поліції, він схожий на чоловіка, зафіксованого на камерах спостереження поряд з місцем нападу.

Увечері центр Стокгольма було перекрито, призупинено рух метро та евакуйовано людей з території центрального вокзалу.

Прем‘єр-міністр Швеції Стефан Левен сказав, що все свідчить про те, що це — теракт, і оголосив про плани посилити прикордонний контроль.