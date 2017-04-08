США розслідують участь Росії в хімічній атаці в Сирії

США розслідують участь Росії в хімічній атаці в Сирії

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на високопоставлених чиновників Пентагону.

Джерело: Відомості

За їх словами, є версія, що Росія не змогла проконтролювати використання сирійським урядом хімічної зброї. Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Москва не змогла домогтися виконання угоди про знищення хімічної зброї в Сирії, укладеної в 2013 році. Він також висловив думку, що російська влада або замішана в порушенні цієї угоди, або не здатна здійснити її.

За даними сирійських правозахисників, жертвами хімічної атаки в провінції Ідліб 4 квітня стали 70 людей, більше 100 поранені.

США і низка інших країн Заходу поклали відповідальність за те, що трапилося на президента Башара Асада та Росію. 

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