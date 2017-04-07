У Стокгольмі вантажівка наїхала на натовп людей (фото)

Є загиблі і поранені.

Все сталося близько трьох годин дня за місцевим часом в самому центрі шведської столиці - на головній пішохідній вулиці Дроннінггатан. За даними газети Aftonbladet, вантажний автомобіль протаранив натовп, подолав близько трьохсот метрів, а потім врізався у вітрину універмагу, після чого загорівся. На місці працюють поліція, медики та пожежники. Над містом літає вертоліт. «Шведське радіо» повідомляє, що, як мінімум, п'ять людей загинули. Підтвердження цієї інформації поки немає. Поліція заявляє про трьох убитих. Жертв, за словами очевидців, може виявитися куди більше. Про чималу кількість постраждалих в результаті наїзду вантажівки говорять і представники силових структур. Телеведуча одного з місцевих телеканалів назвала «хаосом» те, що відбувається в центрі міста.

На опублікованих очевидцями відео відображено, як в перші хвилини після події перехожі тікають з головної пішохідної вулиці Стокгольма. Поліція попросила власників магазинів в торговому центрі, який протаранив вантажівку, не залишати робочі місця. Жителів шведської столиці закликати уникати поїздок в центр міста і зовсім не виходити з дому. У Стокгольмі, тим часом, вже закрили метро, ​​будівлю парламенту, евакуюють і центральний вокзал. Туди також стягнуті озброєні поліцейські. За деякими даними, на одній зі станцій підземки було чути стрілянину.

Те, що сталося вже прокоментував прем'єр-міністр країни. Стефан Левен, якого новина про надзвичайну подію застала на шляху в Гетеборг, скасував поїздку. На екстреній прес-конференції він сказав, що, на його думку, все вказує на версію про теракт. Політик заявив: «Швеція була атакована», це цитата з Associated Press. Поліція, за словами прем'єр-міністра, вже затримала передбачуваного водія вантажівки. На сайті газети The Telegraph з'явилося відео затримання. Є інформація і про другого затриманого, однак поліція поки це не підтверджує. Машина, на якій було скоєно наїзд, як повідомляє видання Local, належить місцевій пивоварній компанії. Там розповіли, що автомобіль був викрадений сьогодні вранці, в момент розвантаження біля одного з ресторанів.

Городяни перебувають у паніці, розповіла мешканка Стокгольма Олена Базіни: «Обстановка, звичайно, в місті тривожна. Всі намагаються зрозуміти, що відбувається. Досить велика пробка утворилася на всіх основних дорогах. Вантажівку доставки захопили невідомі люди. Частина людей зараз залишається закритою ось в цьому торговому центрі, їх не випускають. Всім настійно рекомендують залишатися вдома або на роботі, поки нікуди не їздити. Ще, за словами очевидців, сталася стрілянина на станції метро, ​​але поліція її поки не підтверджує».

Нагадаємо, шість років тому ця ж пішохідна вулиця в центрі Стокгольма вже ставала місцем події: тоді самопідрив там влаштував терорист-смертник. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

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