Дональд Трамп закликав світ приєднатися до США, щоб покласти край кровопролиттю у Сирії

“Запобігання і стримування розповсюдження та використання хімічної зброї перебуває у полі важливих інтересів нашої національної безпеки. Немає сумнівів у тому, що Сирія вдалася до використання забороненої хімічної зброї, що вона порушила положення Конвенції про хімічну зброю і ігнорувала попередження Ради Безпеки ООН.

Я звертаюся із закликом до усього цивілізованого світу приєднатися до нас, щоб разом покласти край цій різанині і кровопролиттю у Сирії, а також остаточно здолати тероризм, усі його прояви та види, - звернувся він із заявою до світової громадськості.”