Європейський парламент скасував плату за роумінг в ЄС. Нові правила у сфері європейських телекомунікацій почнуть діяти з 15 червня 2017 року.

Прийнята Європарламентом угода усуває останню перешкоду на шляху до повного скасування плати за роумінг для користувачів мобільних телефонів в ЄС. Переговори з цього питання були бурхливими і тривали багато років, оскільки скасування плати за роумінг безпосередньо пов'язане з прибутком великих телекомунікаційних компаній.

Проте, вже з середини червня абоненти європейських мобільних операторів зможуть платити за дзвінки і мобільний Інтернет в межах ЄС стільки ж, скільки вони платять у себе в країні.