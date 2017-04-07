Пентагон підтвердив інформацію про ракетний удар по військових базах в Сирії (відео)

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам, йдеться в повідомленні.

США застосували екстраординарних заходів, аби уникнути жертв і поранень серед мирного населення, підкреслили в Пентагоні.

Удар є пропорційною відповіддю на мерзенні дії Башара Асада. Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС. За даними американської розвідки саме літаки з аеродрому ВПС Шайрат були задіяні в доставці хімічної зброї, під час атаки 4 квітня. Метою атаки є позбавлення режиму можливостей застосувати хімічну зброю знову, йдеться в повідомленні Пентагону.

Нагадаємо, США відповіли на хімічну атаку масивним ракетним ударом по військ Асада в Сирії.