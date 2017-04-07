США випустили понад 50 крилатих ракет по військовій базі в Сирії

За словами Трампа, рішення було прийнято виходячи з життєво важливих інтересів національної безпеки США, передає агентство «Рейтер». Ракети «Томагавк» були запущені з кораблів в Середземному морі. Раніше США поклали відповідальність за загибель 86 осіб в провінції Ідліб в результаті хімічної атаки на офіційний Дамаск. Влада Сирії факт застосування хімічної зброї заперечує. Жодне офіційне міжнародне розслідування інциденту поки не завершено.

У Сирії знаходяться дві російські військові бази, Москва активно підтримує Башара Асада у війні з його супротивниками.