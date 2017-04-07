На польських підприємствах українців використовували як рабсилу

Понад тридцять українців тримали в нелюдських умовах і використовували для роботи на заводах на Вармії і Мазурах, що в північно-східній Польщі

У четвер вранці прикордонники провели інспекції на двох фірмах Новомєйського повіту. Раніше, співробітники прикордонної служби протягом двох тижнів стежили за двома заводами харчової промисловості. Попри той факт, що компанії працювали, працівники з них не виходили.

Під час перевірки виявилося, що в приміщеннях заводу живуть нелегально працевлаштовані громадяни України. На сорок вісім осіб, щодо яких здійснено перевірку документів, аж тридцять п’ять не мали дозволу на роботу ні будь-якої іншої угоди.

Як повідомила представниця Прикордонної служби Мірослава Алєксандрович, двоє громадян України пребували на території Польщі незаконно, і щодо них відразу ж прийнято рішення з вимогою повернення в Україну.

Щодо власників заводів ініційовано перевірку законності працевлаштування іноземців, повідомляє Польське радіо.