Євросоюз посилює правила перетину зони Шенгену і контроль на кордоні

Євросоюз зобов'язав країни ЄС ретельно перевіряти кожну людину, яка в'їжджає на територію Шенгенської зони і залишає її. Тепер всіх, хто перетинає зовнішні кордони ЄС, чекає серйозна перевірка, прикордонний контроль проводитимуть довше. Жорсткість правил торкнеться всіх пунктів пропуску: автомобільні, пішохідні, морські порти і авіавузли, передає Польське радіо. Разом з тим людям обіцяють не створювати додаткових труднощів і мінімізувати наслідки введення нових правил.

Щоб уникнути черг, в разі необхідності відкриють додаткові пункти проходження контролю, в тому числі мобільні. Як відзначають спецслужби, загрози терактів значно зросли останнім часом, це змушує європейські влади вжити відповідних заходів і підсилити безпеку.

Раніше громадяни Євросоюзу проходили прикордонний контроль в зоні Шенгену за спрощеною схемою.