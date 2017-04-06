Іванка Трамп і її чоловік переїхали в будинок за 5,5 мільйона (ФОТО)

Дочка президента США оселилася по сусідству з Бараком Обамою і Хілларі Клінтон.

Журналісти повідомляють, що Іванка Трамп і її чоловік, старший радник президента США Джаред Кушнер, орендують розкішний особняк в одному з найпрестижніших районів Вашингтона. За задоволення жити в шикарному будинку з шістьма спальнями, п'ятьма камінами і просторою терасою парі доведеться віддавати 15 тисяч доларів на місяць.

Ринкова вартість котеджу - 5,5 мільйона доларів. Саме за цю суму його в минулому році придбав чилійський підприємець-мільярдер Андронік Лукшич. До слова, зараз він судиться з урядом США, доводячи правомірність свого бізнес-проекту з видобутку природних ресурсів.

Дизайн шикарного житла спадкоємиці глави США - строгий і лаконічний. Площа білосніжного будинку, в якому є все, що потрібно для комфортного життя, складає 6800 квадратних метрів. Елітний особняк був побудований в 1923 році архітектором Уодді Вудом.

Цікава деталь - Іванка Трамп і Джаред Кушнер оселилися по сусідству з Бараком і Мішель Обамами. У свою чергу, колишній президент США орендує розкішний особняк за 22 тисячі доларів на місяць. За даними журналістів, котедж Трамп і Кушнера розташований лише в трьох хвилинах ходьби від будинку, де проживає Обама. До слова, в цьому ж районі влаштувалися і інші відомі люди, в тому числі Білл і Хілларі Клінтони, а також засновник Amazon Джефф Безос.

Додамо також, що нещодавно Іванка Трамп дала перше інтерв'ю після свого вступу на посаду помічника президента США. В ході бесіди з кореспондентами молода жінка відповіла на критичні випади громадськості. Нагадаємо, що кілька тижнів тому в шоу Saturday Night Live показали ролик, в якому назвали Іванку «співучасницею» батька. Головну роль в короткому відео зіграла актриса Скарлетт Йоханссон.

«Якщо бути співучасником - це хотіти бути силою добра і надавати позитивний вплив, тоді я співучасник. Я не знаю, що критики, які так говорять про мене, робили б інакше, ніж я, якби вони опинились в такій унікальній і безпрецедентній ситуації. Тому я сподіваюся зробити позитивний вплив. Я не знаю, що значить бути співучасником, але, сподіваюся, що час доведе, що я виконала хорошу роботу. Набагато важливіше те, що адміністрація мого батька - це той успіх, який, я знаю, буде», - повідомила Іванка Трамп телеканалу CBS.

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