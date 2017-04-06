Німеччина забороняє дитячі шлюби

Німецький уряд схвалив законопроект, який підвищує мінімальний шлюбний вік до 18 років та забороняє і анулює шлюби з неповнолітніми.

Насамперед це стосується неповнолітніх біженців, які прибувають до країни. Як сказав міністр юстиції Гайко Маас: “Діти не належать до весільного вівтаря, вони належать школі. Ми не повинні толерантно ставитися до будь-яких шлюбів, які могли б завдати шкоди неповнолітнім у їхньому індивідуальному розвитку.”

Торік у Німеччині зафіксували майже півтори тисячі випадків укладання за кордоном шлюбів з неповнолітніми, понад 360 з них – з дітьми до 14 років.