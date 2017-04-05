ЗМІ опублікували фото росіянки, тіло якої у валізі викинула в море її власна мати (відео)

Фото: місцеві ЗМІ

Італійські ЗМІ опублікували фото Катерини Лактіонової, тіло якої у валізі викинула в море власна мати. Інцидент стався в італійському місті Ріміні.

Правоохоронці встановили, що 27-річна дівчина померла в квартирі матері, яка працювала в Ріміні вихователем, ще в кінці березня. Вона страждала від анорексії, через що була неодноразово госпіталізована. Після смерті, яка настала в результаті виснаження, тіло Лактіонової мати протримала в квартирі близько тижня. Потім мати сховала її тіло в чемодан і викинула в море.

За деякими даними, після цього вона поїхала в Росію. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Обставини НП уточнюються.