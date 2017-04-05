Нападник на метро у Санкт-Петербурзі мертвий

Як інформують ЗМІ, слідчі Росії ототожнили нападника на метро у Санкт-Петербурзі як 22-річного Акбаржона Джалілова – вихідця з Киргизстану з російським громадянством. Його останки було виявлено у висадженому в повітря на перегоні між станціями “Сенная площадь” та “Технологический институт” третьому вагоні потягу метро.

Свєтлана Петренко, речниця слідчого комітету Росії:

“Експерти-криміналісти знайшли ґенетичні сліди Джалілова на сумці з вибуховим пристроєм, залишеній на станції метро “Площадь восстания”. Дані ґенетичної експертизи та з камер спостереження дають підстави вважати, що людина, яка стояла за терористичним нападом на вагон метро, є тією самою, що залишила сумку з вибуховим пристроєм на станції “Площадь восстания”.

Спершу Джалілов залишив вибухівку на станції “Площадь восстания”. Її знайшов працівник метро, і пристрій було знешкоджено. Відтак він висадив себе у повітря у потязі.

Алєксандр Кавєрін, машиніст потягу метро:

“У цей момент я не мав часу боятися, треба було працювати… Паніки не було. Повірте: коли двері першого вагону відчинилися, всі пасажири стояли і хором розповідали, що сталося. Вони навіть не виходили з вагону”.

Унаслідок бомбового нападу на метро у понеділок загинуло 14 осіб. Про це повідомила міністр охорони здоров‘я Росії Вєроніка Скворцова. Ще десятки людей потребують медичної допомоги.