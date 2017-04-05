Діамант “Pink Star” продали на аукціоні за 71,2 млн доларів США

Діамант під назвою “Pink Star” продали на аукціоні Sotheby’s у Гонконзі за рекордною ціною у 71,2 млн доларів США.

Власником каменя масою майже 60 каратів стала китайська компанія з роздрібного продажу ювелірних виробів “Чоу-Тай-Фук”.

Цей же діамант 3 роки тому у Женеві продали навіть за вищою ціною (83 млн), але покупець не зміг розплатитися і збанкрутував.

Цього разу перед угодою компанія Sotheby’s перевірила платоспроможність учасників аукціону.

Попередній рекорд продажу на аукціоні належав діамантові “Oppenheimer Blue”, проданого торік на Christie’s за 57,5 млн доларів США.