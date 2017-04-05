Діамант “Pink Star” продали на аукціоні за 71,2 млн доларів США

Діамант “Pink Star” продали на аукціоні за 71,2 млн доларів США

Власником каменя, масою майже 60 каратів, стала китайська компанія з роздрібного продажу ювелірних виробів “Чоу-Тай-Фук”.

Джерело: Відомості

Діамант під назвою “Pink Star” продали на аукціоні Sotheby’s у Гонконзі за рекордною ціною у 71,2 млн доларів США.

Власником каменя масою майже 60 каратів стала китайська компанія з роздрібного продажу ювелірних виробів “Чоу-Тай-Фук”.

Цей же діамант 3 роки тому у Женеві продали навіть за вищою ціною (83 млн), але покупець не зміг розплатитися і збанкрутував.

Цього разу перед угодою компанія Sotheby’s перевірила платоспроможність учасників аукціону.

Попередній рекорд продажу на аукціоні належав діамантові “Oppenheimer Blue”, проданого торік на Christie’s за 57,5 млн доларів США.

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