Стали відомі нові факти затримання геїв у Чечні

Як пише "Нова газета", після появи на цю тему статті, з виданням зв'язалися ще кілька людей, які підтвердили інформацію про переслідування в республіці людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Як з'ясувало видання, перша хвиля так званих профілактичних зачисток почалася в кінці лютого. Тоді в Чечні затримали людину, в телефоні якого знайшли безліч контактів і листувань з іншими геями. Друга хвиля припала на кінець березня.

Затриманих відправляли в «секретні в'язниці». Про одну з них - в місті Аргун - розповідають співрозмовники видання. Вони також стверджують, що до переслідування мають відношення спікер чеченського парламенту Магомед Даудов і начальник ОМВД по місту Аргун Аюб Катаєв.

«Нова» пише, що затриманих били, катували і, «в кращому випадку випускали за величезний викуп». Помилково в тюрму привозили і чимало людей з традиційною орієнтацією.