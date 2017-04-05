Держсекретар США закликав Росію припинити застосування хімічної зброї в Сирії

Держсекретар США закликав Росію не допускати подальшого застосування хімічної зброї в Сирії.

Заява Рекса Тіллерсона опублікована на сайті Держдепартаменту. «Ті, хто підтримують і захищають Башара Асада, включаючи Росію та Іран, не повинні мати ілюзій щодо його намірів», - сказав Тіллерсон. Той, хто використає хімічну зброю, за його словами, повинен бути притягнений до відповідальності.

Раніше стало відомо, що в сирійській провінції Ідліб було використано хімічну зброю. Загинули кілька десятків людей.