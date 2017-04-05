В Європарламенті сьогодні відбудуться дебати щодо виходу Великобританії зі складу ЄС

Саме Європарламент буде ратифікувати майбутні домовленості з Великобританією. Як йтимуть переговори - повинні визначити сьогодні депутати. У дебатах братимуть участь голова Євроради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Потім депутати повинні проголосувати за проект резолюції, на підставі якого вони потім і розглядатимуть результати переговорів між Лондоном і Брюсселем. До принципово важливих питань у документі відноситься дотримання рівних прав громадян ЄС, які живуть у Великобританії, і британців в країнах Євросоюзу. Крім того, підкреслюється, що Сполучене королівство буде залишатися членом ЄС до свого остаточного виходу із співдружності, що має на увазі певні фінансові зобов'язання. Формально Лондон запустив процедуру виходу Великобританії з ЄС минулого тижня.