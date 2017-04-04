Звинувачення арештованій Пак Кин Хе винесуть до середини квітня

Екс-главу держави звинувачують у причетності до корупційного скандалу, який став причиною її відсторонення від влади. Про це повідомляє місцеве агентство "Ренхап".

За даними агентства, слідчі допитували Пак Кин Хе в центрі попереднього ув'язнення в Ийване, на південь від Сеула. Офіційне звинувачення екс-президенту по 13 статтям очікується в середині квітня, інформують закордонні ЗМІ.

Нагадаємо, Національні збори Республіки Корея оголосило Пак Кин Хе імпічмент 9 грудня 2016 року, а 10 березня 2017 року Конституційний суд затвердив відсторонення її від посади.