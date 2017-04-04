Підліток зізнався у підготовці замаху на Папу Римського

Американський підліток зізнався, що намагався "надати матеріальну підтримку терористам", які готували замах на Папу Римського Франциска під час його візиту до Філадельфії у вересні 2015 року. Про це повідомив телеканал NBC ввечері 3 квітня з посиланням на Мін'юст США.

Повідомляється, що підліток Сантос Колон хотів вчинити напад на главу Римо-католицької церкви від імені терористичної організації "Ісламська держава". На момент "плану" Колону було 15 років, а для нападу він хотів скористатися послугами снайпера.

"Колон зв'язався з людиною, яка, як він вважав, була снайпером, проте нею виявився співробітник ФБР під прикриттям", - цитує телеканал документи суду.

Крім вбивства Папи, молода людина планувала вибух.

Колона заарештували в 2015 році. Йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення і штраф в розмірі 250 тисяч доларів.