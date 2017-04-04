Литва: Росія здатна упродовж доби почати бойові дії проти Балтійських країн

Росія розвинула свою військову потужність і спроможність настільки, що здатна упродовж доби почати бойові дії проти Балтійських країн.

На цьому у понеділок наголосив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс, спираючись на оприлюднений цього дня звіт Департаменту державної безпеки країни.

За словами одного з високопосадовців міністерства, директора 2-го департаменту оперативних служб Міністерства оборони Литви полковника Реміґіюса Балтренаса, Росія “агресивно прагне домінувати у регіоні”.

“Збройні Сили Росії здатні розгорнути військові дії проти країн Балтійськогого регіону упродовж однієї-двох діб”, — зазначив Балтренас.

У Литві вважають, що військові навчання на території Калінінградської області Росії і Білорусі “Захід-2017” криють небезпеку провокацій проти Вільнюса.

Литовська розвідка в своєму звіті нагадує, що Росія розмістила у Калінінградській області винищувачі СУ-30 і ракетні системи, які здатні уражати будь-які цілі у Балтійському морі.

Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков назвав звіт литовських спецслужб ще одним проявом “істеричної русофобії”.

Посилені військові навчання Росії на кордоні з балтійськими країнами змусили НАТО у кожній з них, а також у Польщі розмістити цього року по тисячі своїх військовослужбовців.