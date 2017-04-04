Вибух у метро Санкт-Петербурга: розглядають версію про терориста-смертника

За даними російських ЗМІ, терористом-смертником міг бути 22-річний уродженець Центральної Азії, одягнутий у довгий червоний пуховик і синю шапку.

Не виключено також, що терорист-смертник діяв сам. Джерела у правоохоронних органах повідомили, що спершу чоловік залишив вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник, на станції метро “Площадь восстания” (ця бомба не спрацювала), а потім сів у вагон метро і задіяв другий вибуховий пристрій між станціями “Сенная площадь” і “Технологический институт”.

Другий підозрюваний у причетності до теракту, судячи з фото, був у мусульманському одязі, добровільно з‘явився в поліцію і заявив про свою невинуватість. Його затримали для допиту.