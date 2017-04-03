У метро Санкт-Петербурга прогриміли вибухи: щонайменше 10 загиблих

Як стверджують очевидці, багато постраждалих. На фотографіях, що з'явилися в інтернеті, видно, що двері вагона сильно пошкоджені, а платформу заволокло димом.

Закрито три станції - «Садова», «Площа Повстання» і «Технологічний Університет». Про це повідомляє РІА з посиланням на джерело.

Зі станції метро в Петербурзі, де стався вибух, йде евакуація, в тому числі з тунелю.

Частину постраждалих доводиться витягати з понівеченого вибухом вагона за допомогою спецтехніки.

За попередніми даними, в результаті вибуху в петербурзькому метро загинули не менше 10 осіб, повідомляє РІА.