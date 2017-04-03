Ексклюзивні фото Людмили Путіної з новим супутником (фото)
28 березня парочка була помічена в аеропорту Лондона.
«Старх» публікує знімки колишньої дружини Володимира Путіна в компанії бізнесмена. 28 березня Людмила Олександрівна та Артур Очеретний були помічені в аеропорту Лондона. Наші співвітчизники, пише "Старх", які опинилися поруч, впізнали жінку і змогли зробити кілька кадрів.
Про те, що Путін і його дружина людмила більше не разом, Росія дізналася 6 червня 2013 го.Тоді в інтерв'ю державному телеканалу вони зізналися, що пережили «цивілізоване розлучення».
У січні минулого року «Собеседник» опублікував гучне розслідування: за відомостями журналістів, Людмила Путіна змінила прізвище і стала Людмилою Очеретною. Всі тут же почали обговорювати, що вона, можливо, тепер дружина молодого бізнесмена Артура Очеретного. Офіційних підтверджень і будь-яких коментарів героїв цієї історії не було.
У розпорядженні «СтарХіта» виявилися унікальні знімки, зроблені 28 березня цього року в лондонському аеропорту «Хітроу». Росіянин на ім'я Анатолій розповів, що йому вдалося сфотографувати Людмилу і Артура, які прилетіли разом рейсом «Аерофлоту» Москва - Лондон о 07:00.
Артур і Людмила прилетіли в Лондон з Москви о 7 ранку 28 березня.
«Я побачив, що народ на когось обертається, звичайно, стало цікаво, - ділиться Анатолій. - Спочатку із зони контролю вийшов стильно одягнений чоловік, що котив візок з декількома валізами. Він паралельно розмовляв по телефону. Поруч з ним йшла доглянута, строго одягнена жінка теж з величезною каталкою. Я впізнав у ній колишню дружину нашого президента і почув, як люди обговорюють її. З рейсу в місто прямувала ще одна пара. Коли всі четверо порівнялися, вони обмінялися кількома фразами, обнялися, поцілувалися і розійшлися. Людмила і її супутник попрямували до виходу з аеропорту, де їх, мабуть, чекав автомобіль».
На наступний день, 29 березня, голові правління «Центру розвитку міжособистісних комунікацій» Артуру Очеретному виповнилося 39 років, цілком ймовірно, що гості з Росії прилетіли в Лондон, щоб відзначити свято.
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