В Японії помер король синтезаторів

Уродженець Осаки помер ще 1 квітня, але відомо про це стало лише зараз.

Ікутаро Какехасі створив компанію Roland в 1972 році. Компанія майже відразу стала одним зі світових лідерів в області розробки і виробництва електронних інструментів. Попитом користувалися синтезатори японської корпорації і драм-машини - музичний інструмент для створення і редагування повторюваних музичних ударних фрагментів.

Зараз в компанії працюють понад 3 тисячі осіб. Акції Roland котируються на найбільшій в Азії Токійській фондовій біржі. Фабрики компанії знаходяться не тільки в Японії, але і в США, Італії і на Тайвані.