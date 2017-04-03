У Китаї автобус зірвався з обриву: серед загиблих діти
Водій втратив керування під час виконання повороту.
У китайській провінції Шеньсі міжміський автобус зірвався з обриву в гірській місцевості. Як повідомив 3 квітня інформаційний портал Xina, четверо, в тому числі одна дитина, загинули.
Аварія сталася напередодні ввечері. У громадському транспорті знаходилося 25 осіб, четверо загинули, троє сильно постраждали, решта пасажирів отримали легкі поранення.
За даними агентства, місцева влада вважає, що водій з невідомих поки причин не впорався з керуванням під час виконання повороту.