У Китаї автобус зірвався з обриву: серед загиблих діти

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У китайській провінції Шеньсі міжміський автобус зірвався з обриву в гірській місцевості. Як повідомив 3 квітня інформаційний портал Xina, четверо, в тому числі одна дитина, загинули.

Аварія сталася напередодні ввечері. У громадському транспорті знаходилося 25 осіб, четверо загинули, троє сильно постраждали, решта пасажирів отримали легкі поранення.

За даними агентства, місцева влада вважає, що водій з невідомих поки причин не впорався з керуванням під час виконання повороту.