У Дубаї згорів хмарочос, що будується

60-поверховий будинок розташований поруч із найвищою спорудою в світі - будівлею Бурж-Халіфа. Влада перекрила дороги навколо небезпечної ділянки.

Очевидці зняли на відео, як чорні клуби диму піднімаються на десятки метрів у висоту. Пожежникам вдалося взяти під контроль полум'я. Даних про постраждалих поки немає. Відомо, що хмарочос є частиною комплексу з трьох веж, його зведення планували завершити в наступному році.