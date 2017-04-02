Жахливе відео з місця вибуху в Парижі під час карнавалу

В інтернеті обговорюють шокуюче відео з місця вибуху на карнавалі у французькій комуні Вільпент, яка знаходиться в передмісті Парижа. На кадрах видно, що у людей виникла паніка після вибуху.

За останніми даними, близько 20 осіб постраждали. Важкі поранення отримали дитина і її мати.

Також постраждала мер комуни, отримавши травму в коліно, коли падала на землю від вибухової хвилі.

Співробітники екстрених служб повідомили, що вибух стався через необережне поводження з піротехнікою.