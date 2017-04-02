У Лондоні націоналісти побилися з антифашистами

Британська поліція затримала 14 учасників бійки націоналістів з опонентами з антифашистського руху на марші "проти радикального ісламського тероризму" в Лондоні.

Акція була організована ультраправими членами Britain First і English Defence League (EDL), як реакція на теракт у будівлі парламенту 22 березня. Всього на марш вийшли за різними оцінками від 100 до 250 чоловік.

В акції брали участь близько 300 осіб з "Ліги англійської оборони", а також з організації "Британія насамперед".