«Нова газета» повідомляє про масові затримання геїв у Чечні

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. «Нова газета» посилається на слова джерел в МВС, ФСБ і адміністрації республіки. Гоніння, найімовірніше, почалися після спроби ряду ЛГБТ-активістів узгодити акції на захист сексуальних меншин в містах Північного Кавказу. За даними видання, затримують не тільки геїв, але і тих, кого підозрюють в гомосексуальності.

Серед затриманих є двоє місцевих телеведучих і представники чеченського муфтіяту, в тому числі відомі і близькі до Рамзана Кадирова люди. У «Новій» відзначають, що всі ці люди аж ніяк не демонстрували своєї особливої ​​сексуальної орієнтації - на Кавказі це рівносильно смертному вироку. Автор статті стверджує, що редакції відомі імена трьох загиблих після затримання громадян.