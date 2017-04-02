Аеропорти та АЕС Великобританії під посиленою охороною: є загроза терактів

Служба безпеки Великобританії попередила, що аеропорти і АЕС країни знаходяться в ситуації підвищеного ризику через загрозу терактів. Їм наказано посилити рівень захисту. Про це пише

газета «Sandy Telegraph». За її даними, це попередження було поширене протягом останньої доби. Розвідка вважає, «що «Ісламська держава»та інші терористичні групи розробили способи поміщати вибухівку в ноутбуки і мобільні телефони таким чином, щоб вони могли долати контроль безпеки в аеропортах». У зв'язку з цим видання нагадує про введену понад тиждень тому заборону для пасажирів, що здійснюють перельоти з ряду країн Близького Сходу і Північної Африки в США і Великобританію, провозити в ручній поклажі електронні пристрої. «Існують також побоювання, що комп'ютерні хакери намагалися обійти заходи безпеки на атомних станціях», - продовжує «Sandy Telegraph», відзначаючи, що «урядові офіційні особи попередили, що терористи, іноземні шпигуни і хакери-активісти намагаються експлуатувати уразливість інтернет-захисту ядерної промисловості».