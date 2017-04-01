Статки дочки і зятя Дональда Трампа оцінили у 740 мільйонів доларів

Адміністрацію Трампа вже визнали найбагатшою в історії. Агентство Bloomberg оцінює загальний стан її співробітників в 12 мільярдів доларів. Опубліковані в п'ятницю ввечері дані не стосувалися доходів і активів самого президента Дональда Трампа і віце-президента Майкла Пенса, зазначає BBC. Найбільший інтерес викликала інформація про активи найближчих родичів президента, які працюють в його команді.

Зять Трампа Джаред Кушнер є старшим помічником і очолює управління з інновацій. Заради цієї роботи він залишив керівні пости в 200 компаніях, які, втім, продовжують приносити йому дохід.

Дочка Трампа Іванка поки не оформлена офіційно в адміністрації. Але з декларації чоловіка слідує, що вартість її бізнесу з виробництва одягу та парфумерії складає 50 мільйонів доларів. За відомостями газети New York Times, вона також зберігає частку в готельному бізнесі.

Прес-секретар адміністрації Шон Спайсер зазначив, що заможним співробітникам довелося відмовитися від багатьох активів, щоб отримати роботу в Білому домі.