У Парагваї протестуючі підпалили конгрес, є жертви (фото)

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У Парагваї протестуючі підпалили будівлю конгресу після прийняття поправки, що дозволяє чинному президенту країни Орасіо Картес переобиратися ще на один термін. Як повідомляє телеканал Todo Noticias, кілька людей постраждали.

За інформацією телеканалу, протестуючі увірвалися в будівлю і почали підпалювати різні предмети. В результаті кілька людей постраждали, в тому числі і один депутат.