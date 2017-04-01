Чехія без пояснень відкликала свого посла в Швейцарії і Ліхтенштейні

Карел Борувка вважає «це абсолютно неймовірним». За його словами, він не пам'ятає, щоб щось подібне було в чеській дипломатії. Подібних прецедентів не знають і колеги по дипломатичному корпусу, заявив він, зазначивши, що мова йде про права його дружини, яка не є співробітницею МЗС. Борувка додав, що керівництво відомства завжди було задоволене його роботою.