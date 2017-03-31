Мінськ категорично відмовився визнавати заборгованість по газу перед Росією

Прем'єр-міністри Росії і Білорусі не змогли домовитися щодо газу на переговорах.

Глава Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що борги Білорусі перед РФ за поставки газу перевищили суму в $ 700 млн.

"Пан Новак зазначив недостатньо конструктивну позицію Мінська щодо газової суперечки. Що стосується його заяв про неготовність Білорусі погасити так званий борг перед Росією за газ, то білоруська сторона не розглядає дані кошти в якості боргу", - відповіли в білоруському уряді.