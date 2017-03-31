Екс-президента Південної Кореї Пак Кин Хе посадили в одиночну камеру

Колишнього президента Південної Кореї помістили в одиночну камеру. Про це повідомляє Associated Press.

У ніч на 31 березня прокуратура затримала південнокорейського політика за підозрою в причетності до великомасштабної справи про хабарі. Раніше повідомлялося, що їй буде пред'явлено звинувачення до 17 квітня.

Відзначається, що на відміну від інших ув'язнених, у колишнього південнокорейського лідера є окремий душ і туалет. Крім того, за інформацією Reuters, камера Пак Кин Хе може бути більшою, ніж стандартні 6,56 квадратних метра "одиночок" умісцевих в'язницях.