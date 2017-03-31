Колишній кандидат в президенти США Марко Рубіо звинуватив російських хакерів в атаці на свій передвиборний штаб.

За словами сенатора-республіканця, спроби зламати комп'ютери його співробітників робилися минулого літа після того, як він оголосив про те, що виставляє свою кандидатуру на вибори. Рубіо повідомив під час виступу в четвер, що за останню добу невідомі знову атакували колишніх співробітників його передвиборного штабу з доступом до внутрішньої інформації. Зловмисники, стверджує сенатор, діяли з російських інтернет-адрес. У Сенаті США зараз йдуть слухання, які присвячені повідомленням про втручання Росії в американські вибори.