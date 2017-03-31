Хакери зламали сторінку французького президента Франсуа Олланда в Facebook. Вони розмістили там запрошення на захід під назвою «Відвальна вечірка» з нагоди швидкого відходу Олланда з президентського поста. Запрошення провисіло в соціальній мережі близько години, після чого було видалено. Такий захід організовують активісти руху «За відставку Франсуа Олланда». Однак вони заперечують причетність до злому. Прес-служба президента, як повідомляє французька преса, ніяк не прокоментувала інцидент.