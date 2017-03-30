Савченко у короткій сукні розгулює вулицями Берліна

Фото: Twitter

За інформацією видання Deutsche Welle, в столиці Німеччини нардеп зустрілася з політиками, журналістами та активістами.

Відзначається, що Савченко зупинилася в п'ятизірковому готелі Westin Grand. Видання опублікувало її фотографію. Під час поїздки політик кардинально змінила свій імідж.

За словами нардепа, вона "втомилася від політики і хоче літати".