Савченко у короткій сукні розгулює вулицями Берліна

Савченко у короткій сукні розгулює вулицями Берліна
Фото: Twitter

Народний депутат Верховної Ради України Надія Савченко здивувала громадськість, зявившись на вулицях Берліна у короткій сукні.

Джерело: Відомості

За інформацією видання Deutsche Welle, в столиці Німеччини нардеп зустрілася з політиками, журналістами та активістами. 

Відзначається, що Савченко зупинилася в п'ятизірковому готелі Westin Grand. Видання опублікувало її фотографію. Під час поїздки політик кардинально змінила свій імідж.

За словами нардепа, вона "втомилася від політики і хоче літати".

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