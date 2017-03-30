Савченко у короткій сукні розгулює вулицями Берліна
Народний депутат Верховної Ради України Надія Савченко здивувала громадськість, зявившись на вулицях Берліна у короткій сукні.
За інформацією видання Deutsche Welle, в столиці Німеччини нардеп зустрілася з політиками, журналістами та активістами.
Відзначається, що Савченко зупинилася в п'ятизірковому готелі Westin Grand. Видання опублікувало її фотографію. Під час поїздки політик кардинально змінила свій імідж.
За словами нардепа, вона "втомилася від політики і хоче літати".