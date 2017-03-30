Париж: Протести через вбивство китайського громадянина поліцейськими тривають

Заворушення не вщухають вже третій день. У відповідь на спроби розігнати демонстрантів у правоохоронців летять шматки асфальту, каміння і пляшки. Троє поліцейських постраждали.

Уже майже півсотні учасників акцій затримані. Серед протестуючих багато представників азіатської громади Парижа. Заворушення почалися після вбивства жандармами чоловіка китайського походження. Пізніше з'ясувалося, що у нього - паспорт КНР.

У поліції стверджують, що чоловіка застрелили після того, як він накинувся з ножицями на одного з правоохоронців, який намагався потрапити в квартиру. Але рідні вбитого запевняють, що той не виявляв агресії - ножиці тримав в руках, так як займався приготуванням їжі.