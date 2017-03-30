Південнокорейська прокуратура наполягає на арешті колишнього президента країни

Прокуратура домагається її арешту. У слідства є дані, що екс-глава держави приховувала докази, що доводять її вину в корупційній схемі.

Головною фігуранткою цієї історії виступає Цой Сун Сіль - близька подруга Пак Кин Хе, нагадує телеканал "Росія 24". Їй вже пред'явлені звинувачення в здирстві близько 70-ти мільйонів доларів від найбільших корейських компаній, а також у втручанні в політичні процеси країни.