Три метеоролога загинули в гонитві за торнадо (відео)

фото: youtube.com

Троє співробітників американського каналу про погоду The Weather Channel розбилися в ДТП в Техасі, переслідуючи торнадо, що обрушився на регіон. Трагедія сталася поруч з містом Лаббок. У Мережу потрапили останні кадри, зняті метеорологами, які гналися за стихією, повідомляє Washington Post.

Автомобіль Chevrolet Suburban, за кермом якого сидів 57-річний співробітник The Weather Channel Келлі Вільямсон, врізався в джип, що їхав попереду, де знаходився його 55-річний колега Рендалл Ярналл. Разом з Ярналлом в машині знаходився 25-річний стажер Корбін Лі Егер.

Поліція встановила, що Вільямсон не був пристебнутий. Троє чоловіків загинули на місці. Опубліковані вище кадри були зняті за кілька годин до аварії.

У завдання співробітників телеканалу входило вести пряму трансляцію з "погоні" за Торнадо і оперативно викладати зняте відео на YouTube.