У США лікар-косметолог колов у сідниці клієнтів суперклей

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У США засудили до тюремного ув'язнення лікаря-трансгендера, який вводив своїм пацієнткам смертельні ін'єкції в сідниці.

Вирок у 10 років лікарю виніс суд присяжних у Флориді. Повідомляється, що косметолог "вливав" в сідниці пацієнток навіть суперклей. У результаті подібних процедур один з клієнтів лікаря помер.

Відзначається, що трансгендер, який виглядає як жінка, буде відбувати термін у чоловічій в'язниці.