У США лікар-косметолог колов у сідниці клієнтів суперклей
Суд присяжних у Флориді присудив лікарю 10 років увязнення.
У США засудили до тюремного ув'язнення лікаря-трансгендера, який вводив своїм пацієнткам смертельні ін'єкції в сідниці.
Вирок у 10 років лікарю виніс суд присяжних у Флориді. Повідомляється, що косметолог "вливав" в сідниці пацієнток навіть суперклей. У результаті подібних процедур один з клієнтів лікаря помер.
Відзначається, що трансгендер, який виглядає як жінка, буде відбувати термін у чоловічій в'язниці.