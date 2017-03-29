Парламент Шотландії проголосував за новий референдум про незалежність

Депутати, як і очікувалося, підтримали ініціативу першого міністра Нікола Стерджен про повторний плебісцит. На її думку, його необхідно провести в період між осінню 2018-го і весною 2019 року, тобто до виходу Королівства з Євросоюзу, щоб шотландці визначилися - або йти з Лондоном до кінця, або взяти курс на незалежність. Очолювана Стерджен Шотландська національна партія за підтримки «зелених» набрала необхідну більшість голосів: 69 проти 59. Таким чином, тепер перший міністр може подати запит на проведення референдуму в парламент Великобританії.

Тим часом, уряд Сполученого королівства не має наміру вести переговори з цього питання. Як говориться в заяві кабінету міністрів, «буде нечесно по відношенню до жителів Шотландії просити їх приймати важливе рішення у відсутності у них необхідної інформації з приводу майбутніх відносин з Європою і того, як буде виглядати незалежна Шотландія».

Як очікується, вже сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей офіційно повідомить Брюссель про запуск процесу дворічних переговорів за умовами виходу країни з європейського співтовариства.