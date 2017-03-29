Росія використовує Україну в якості випробувального полігону для своєї новітньої зброї

Росія, на думку генерала, використовує Україну в якості випробувального полігону для своєї новітньої зброї, інформує «Ехо Москви».

Нагадаємо, вперше російська сторона використовує безпілотники для розвідки і позначення цілей для артилерії. А також застосовує техніку для створення радіоелектронних перешкод для зв'язку українців. Таких технологій в Росії не було в 2008 році і це стало слабким місцем на полі бою. Тепер же в Донбасі російські військові активно застосовують електроніку, якої в України немає. Тому супротивник "глушить" сигнал або ж використовує його для виявлення українських позицій і завдання удару системами "Град" чи іншими, потужнішими системами залпового вогню.

Як сказав генерал Кертіс Скапаротті, близько 60 тисяч військовослужбовців розміщені в Європі, і це сила, яка дозволяє здійснювати стримування.