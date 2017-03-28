День народження діда Кім Чен Ин планує відсвяткувати ядерним феєрверком

Фото: The Express

Британська газета The Express повідомляє, що вождь КНДР Кім Чен Ин має намір здійснити новий запуск балістичної ракети в честь Кім Ір Сена. Згідно з даними видання, лідер має намір випробувати ядерну зброю 15 квітня, в день народження дідуся.

"Вічний президент" республіки Кім Ір Сен помер 23 роки тому, передавши владу в КНДР своєму синові, батькові Кім Чен Ина, Кім Чен Иру.

Згідно з даними розвідки, активність на полігоні Панг-Рі свідчить про те, що КНДР має намір відсвяткувати день народження свого засновника ядерним феєрверком.

За 2016 рік Північна Корея провела два ядерні випробування і запустила більше 20 балістичних ракет.

Фото: The Express