У Пакистані потяг зіткнувся з автоцистерною - є загиблі і постраждалі

У Пакистані пасажирський поїзд зіткнувся з автоцистерною, що перевозила нафту. Про це інформує телеканал Geo TV.

За його даними, інцидент стався в ніч на вівторок в окрузі Шейхупура провінції Пенджаб. За наявною інформацією, у автоцистерни відмовили гальма перед залізничним переїздом, а шлагбаум біля переїзду було піднято.

В результаті загинули дві людини - машиніст і його помічник. Також постраждали 10 осіб.

Після події п'ять вагонів складу виявилися охоплені вогнем, але пожежники оперативно впоралися із загорянням. Подальша інформація уточнюється.